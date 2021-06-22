Александр Тихонов о сборной России: «Черчесову наплевать! Сейчас пойдет рубить бабки в другом месте»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Вместо Черчесова хоть кого ставь! Ему глубоко наплевать! Сейчас уйдет и пойдет бабки рубить в другом месте. Обмарились! Позор!

Вся страна возмущена! Спорт высших достижений — это лицо государства. Какое лицо у нас? Скажите мне. В течение последних лет мы видим, то Канары, то пьянство... А сейчас они полетят отдыхать. Еще мы лишены флага и гимна. Разве это не повод? Или надо президенту кулаком стукнуть?

Эксперт и гребец Дмитрий Губерниев говорит, что времена чемпионов мира и Олимпийских игр — это все старье и фуфло. При том, что он называет фуфлом времена Льва Яшина и Игоря Нетто. Это же был футбол! И до чего довели сейчас? Дисциплинны и ответственности — никакой. Зато печатают их зарплаты по 5 миллионов евро. Позорище! Разогнать и выгнать их к чертям! Они ни на что не способны. Нужно поставить их в рамки и жесткие контракты. Проиграли? Не платить, а еще и оштрафовать вдобавок. Если не играет — платить по 7500 рублей.