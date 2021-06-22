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Смородская ответила на вопрос об отставке Станислава Черчесова

15:00
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» оценила работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Рифат Жемалетдинов после поражения от&nbsp;сборной Дании.«Половина игроков сборной России — дети лимита. На наш чемпионат больно смотреть». Смородская подвела итоги выступления нашей команды на Евро

— Должен ли теперь именно Черчесов готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира?

— Останется он или нет — ничего от этого не изменится. На завтра не родятся новые футболисты.

— Может быть, это будет как минимум шаг вперед?

— С кем этот шаг последует? Кто будет тренировать сборную? Вся поляна уже вытоптана! Нет ни тренера, ни игроков. Есть только один пиар — «Мы — лучшие, у нас такой чудесный чемпионат!».

— То есть вся проблема в лимите?

— Посмотрите, кто у нас выступал в 2014 году. Буссуфа, Диарра, Роберто Карлос — все звезды мирового футбола. Чтобы отобрать у них мяч, надо было постараться. Я уж не говорю о Халке и Витселе. А кто сейчас есть в РПЛ? Один позор!

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