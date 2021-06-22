Черчесов в отставку не подавал. И не собирается

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания цикла ЧМ-2022.

Сегодня, 22 июня, 57-летний специалист попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи чемпионата мира.

При этом Черчесов не собирается подавать отставку по собственной инициативе. Разговоров о таком варианте с руководством РФС пока было.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.