Черчесов в отставку не подавал. И не собирается
13:20
Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания цикла ЧМ-2022.
Сегодня, 22 июня, 57-летний специалист попрощался на базе в Новогорске с футболистами, сообщив, что ждет встречи с ними в сентябре, когда продолжатся отборочные матчи чемпионата мира.
При этом Черчесов не собирается подавать отставку по собственной инициативе. Разговоров о таком варианте с руководством РФС пока было.
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
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