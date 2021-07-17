«Спортсмены подкатывать не пытались, но удивляются». Интервью огненной агрономки стадиона из Калининграда, где пройдет Суперкубок

Самый необычный заведующий стадионом в российском футболе.

Об агрономах в футболе вспоминают, только когда все плохо. Вот говорят, что судьи — неблагодарная профессия, но даже они выгодно отличаются от людей, готовящих поля.

Сезон-2021/22 стартует сегодня в Калининграде, и у местного стадиона очень интересный агроном — 25-летняя Александра Воробей. Вам точно понравится. И это точно не тот человек, которого вы представляете, читая слово «агроном».

Корреспондент «СЭ» поговорил с главной девушкой стадиона чемпионата мира о том, можно ли в России когда-нибудь избавиться от «огородов» и гендерных стереотипов.

Поле — живой организм, как ребенок

— Александра, как в принципе выглядят будни агронома? Как вы готовились к Суперкубку?

— С утра ты приходишь и мониторишь вид поля. Я поднимаюсь на одну из самых высоких точек стадиона и высматриваю, как и что изменилось.

— И вам видно?

— Конечно! Поле меняется буквально каждый день. Его необходимо обслуживать 24 часа в сутки: то полив, то стрижка, внесение удобрений и защита от болезней и вредителей. Поле ни на секунду нельзя оставлять в одиночестве.

Отличие Суперкубка в том, что перед ним была полная реновация поля — то есть удаление газонного покрытия. Сначала мы удалили покрытие на 17 миллиметров, произвели пескование и засев, а еще прочесали прошивку, ведь у нас гибридное поле. Прошивка встраивается в натуральный газон на глубину 18 сантиметров. Она необходима для стабилизации корневой зоны, создания крепкой и безопасной игровой поверхности.

— Извините за сексистские стереотипы, но как получилось, что 25-летняя девушка занимается футбольными полями?

— Мне просто нравится эта работа. Я занималась этим направлением треть своей жизни. У меня высшее образование по направлению «агрономия и ландшафтный дизайн», проходила международную практику в Германии, где получила опыт работы с гольф-полем, а потом судьба занесла на футбол, после появилось еще и регби. Перед чемпионатом мира была в контакте с английскими коллегами, которые помогали в подготовке полей к чемпионату. Общаться с людьми с таким опытом — большая честь. Конечно, когда меня видят спортсмены или руководители, в их глазах читается удивление в связи со стереотипами о том, как должен выглядеть агроном. Но после общения со мной стеореотипы развеиваются. И в частных разговорах люди говорят, что здорово видеть молодых специалистов в этой сфере.

— И даже не завидуют?

— Я стараюсь с ними взаимодействовать, у нас действительно много грамотных специалистов — хотя болельщики, наверное, скептичны к нашим полям. Я точно не соперничаю. Но у каждого свое мнение. Скажем так, российские проверки поля, когда приезжают коллеги с других стадионов, иногда даже жестче, чем те, что были на чемпионате мира.

— Может, скоро «агрономка» надо начинать говорить?

— Ой, вот это мне совершенно без разницы.

— Спортсмены пытались подкатывать?

— Как ни странно, нет! Видимо, они смотрят на мой грозный взгляд, когда я слежу за процессом на поле, и никто не рискует (смеется).

— Но как я вижу, вы управляете мужским коллективом. И никто не ропщет?

— Я же сама начинала так же, как коллеги, работать с газонокосилкой, так же стригла траву, вносила удобрения, я это все прошла от начала.

— Но довольно быстро прошли.

— Так стараюсь. Просто поля стали частью моей жизни. Поле нельзя оставить, то стрижка, то от вредителей спасаешь. Живой организм, как родной ребенок.

— Учитывая свой образ, не думали Instagram пиарить? Раз уж вы символ нового облика агронома.

— Вы не первый, кто задает этот вопрос. Теперь я задумаюсь!

В России можно сделать качественное поле, если в это вкладываться

— В России давно бытует мнение о полях-огородах. Скажите как агроном: реально ли в России обойтись без них, насколько здесь вина климата или разгильдяйства?

— Уход за полем — труд кропотливый, особенно в тяжелых погодных условиях. Тут многое зависит от техники. Гринкипинг сейчас развивается, техника совершенствуется. На очень многих стадионах есть необходимое оборудование. Мы, например, оборудование для реновации приобрели в прошлое межсезонье и теперь не привязаны к конкурсным процедурам. Для некоторых полей нужны установки инсоляции, оснащенный парк техники, например различные газонокосилки. Стоимость которых может варьироваться от 80 тысяч до миллиона. Создание качественного поля даже в России реально при желании и оснащении, если в это вкладываться. Нам техника это дело сильно облегчает.

— И «огородов» у вас никогда не было?

— Поля были разного качества. Я ухаживала за шестью полями, были такие, которые достались еще с немецких времен. Но даже их при определенных нормах нагрузки можно было держать в форме.

— Но в прошлом году поле стадиона в Калининграде разносили как раз за плохое качество.

— Был период, когда изменилась система работы, сменилась подрядная организация, обслуживающая футбольное поле, и конкурсные процедуры заняли определенное время. Но работа не остановилась, ключевые сотрудники, занимающиеся уходом за полем, как работали, так и работают. Сейчас все проблемы в прошлом.

— Переход на «весну — осень» сделает жизнь легче?

— Специалист отличается тем, что работает в заданных условиях. На самом деле факторов очень много — не только погода или график игр, но и регулярность определенных процедур. Даже коронавирусные ограничения влияют, когда сокращается персонал на поле. Так что в нашем случае это не так принципиально. В Калининграде климат своеобразный, он ближе к морскому и меняется каждые 15 минут. Мы привыкли к нему, чуть что — сразу бежим защищать поле. Да, это требовательная работа. Лиса к нам забегала перед чемпионатом мира, например. Если бы она что-то оставила... Было бы очень неприятно. А на другом поле, на базе, к нам зайцы постоянно прибегали.

— А если на нем клубнику посадить, взойдет?

— Давайте не будем пробовать (смеется). Мы специально подбираем сорта травы для максимальной всхожести, но не садовой земляники. Дзюба бы не оценил, если во вратарской площадке можно было бы полакомиться.

— Вы за кого вообще болеть будете?

— За «Балтику» (смеется). А в Суперкубке — за красивый футбол.

Проводить на футбольных полях концерты можно

— Еще одна проблема российских стадионов, особенно с ЧМ-2018, — загрузка. У вас она есть?

— Я бы не сказала. У нас можно поиграть на поле, арендовать. Есть желание делать из стадиона многофункциональный объект, строятся теннисные корты, есть баскетбол, мини-футбол, школа фехтования, даже пробежки, йога, стрельба из лука под стилобатом проходит. Лично я занималась благоустройством, проектировала многоуровневую скамейку из переработанных материалов. Есть желание делать из стадиона точку притяжения, для этого нужна территория, где люди бы гуляли. То есть существует понимание, что надо из стадионов делать спортивные и туристические кластеры, куда людям будет интересно приезжать не только в дни матчей.

Мы, например, экскурсии проводим, я сама людям рассказываю, как здесь все работает. Мы первые из стадионов чемпионата мира, кто провел матч по регби. Мы за 24 часа можем перепрофилировать поле под регби. Притом что шесть-семь человек занимаются обслуживанием поля.

— В следующем году в Калининграде чемпионат мира по волейболу. Хотели бы провести матч на футбольной арене — в теории?

— Это необычное предложение, мы такого еще не пробовали. Слушайте, но это интересный был бы опыт, почему нет?

— У вас вообще волейбольный регион все-таки.

— Да, мы все следим за девушками из «Локомотива», они молодцы! Одним глазом смотрим матчи. Но мне кажется, аудитории с футбольной у них не совпадают.

— Как вы пережили концерт «Ленинграда»? Если помните, Баста и Валерий Карпин долго конфликтовали после концерта рэпера на «Ростов-Арене». У вас к Сергею Шнурову претензий не было?

— Концерт — точно стресс для поля, жестче футбола. На поле ставят плиточные покрытия сборно-разборные на три дня. Нужно действовать очень быстро и до концерта, чтоб трава не заболела, и после. Вспоминаю тот опыт — очень волновалась, мы ожидали от «Ленинграда» худшего. А оказалось, что проводить концерты на футбольных полях можно.