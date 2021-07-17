«Зенит» мощно врывается в сезон: разгром «Локо» и заслуженный Суперкубок

Чемпионы России крупно обыграли красно-зеленых в матче за первый трофей сезона.

Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Кузяев, 27 (1:0). Азмун, 57 (2:0). Ерохин, 83 (3:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 86), Оздоев, Вендел (Мостовой, 60), Кузяев (Ерохин, 82), Малком, Азмун (Дзюба, 60), Дриусси (Кравцов, 82).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Сильянов (Рыбчинский, 59), Куликов, Крыховяк (Живоглядов, 71), Баринов (Бабкин, 81), Жемалетдинов (Миранчук, 59), Смолов (Лисакович, 71), Камано.

Предупреждения: Баринов, 51. Мостовой, 87. Кравцов, 90+3.

Судьи: Кукуян (Сочи). Болотенков, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).

17 июля. Калининград. Стадион «Калининград». 16388 зрителей.

Разница в форме

Как все-таки замечательно, что есть российский футбол. За рубежом будут ждать возвращения клубных матчей еще долго, а у нас уже через шесть дней после финала чемпионата Европы прошла игра за Суперкубок.

В год крупных турниров старт сезона в России всегда скомканный. Первый трофей разыгрывают лучшие команды страны, которые делегируют в сборные уйму футболистов, и мало кто из них готов на сто процентов к матчу за Суперкубок. «Зенит», в частности, недосчитался Вильмара Барриоса, а Артем Дзюба и Деян Ловрен остались в запасе, так как находятся не в форме. Вообще чемпионы России поздно начали зарубежный сбор в Австрии — только 28 июня — и первое время он походил на смотр молодых футболистов, которыми штаб Сергея Семака заменял отсутствующих основных.

А вот «Локомотив» начал сбор в Австрии еще 14 июня, причем почти в полном составе — лишь Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус на тот момент играли на Евро, но и они присоединились к «Локо» скоро, ведь Польша и Россия вылетели после группового этапа. Красно-зеленые на сборах провели еще и больше матчей, чем «Зенит». Так что все говорило о том, что «Локо» в лучшей форме.

Вратарская проблема чемпионов

Однако подбор футболистов у чемпионов России все еще остается мощным, хотя «Зенит» теперь без основного вратаря — Андрей Лунев уехал в «Байер», и в сезон сине-бело-голубые вступают с Михаилом Кержаковым, который никогда не считался твердым первым номером, а также с 18-летним Даниилом Одоевским. И нового голкипера клуб, по информации «СЭ», пока не ищет — все будет зависеть от того, как в первых матчах будут играть вратари «Зенита».

Встреча за Суперкубок показала, что пока с позицией голкипера все хорошо — «Зенит» сыграл на ноль, Кержаков отразил немало ударов, и беспокоиться вроде бы не о чем. Но на дистанции уверенности в ветеране петербургской команде все-таки нет, а качественных российских голкиперов на рынке очень мало.

Дзюба в запасе

В любом случае, вратарские дела «Зенита» — тема не этой игры. Перед матчем главным предметом для обсуждения стала роль Дзюбы. Семак оставил лучшего бомбардира прошлого чемпионата в запасе, а в паре с Сердаром Азмуном вышел Себастьян Дриусси. Причины ясны: Дзюба поздно прибыл на сбор в Австрию, тяжело выглядел в товарищеском матче с «Карлсруэ», а иранец с аргентинцем играли заметно лучше.

Конечно, это вынужденная мера. Семак не будет сажать Дзюбу на скамейку сейчас, и вопрос только во времени и в его форме. Но нужно отметить, что в первые 60 минут (до выхода Артема на поле) игроки «Зенита» почти не навешивали с флангов, как делают это при Дзюбе на поле. Комбинационной игру тоже пока сложно назвать — слишком ранний этап сезона. Но со стороны приятно было наблюдать за тем, как «Зенит» пытается короткими передачами разрезать оборону «Локомотива».

Самоубийство красно-зеленых

Команда Марко Николича тоже старалась играть коротко, но ее проблема в том, что она это делала на своей половине поля. Первый гол пришел именно из-за этого — Баринов и Крыховяк пытались выйти из обороны через центр короткими передачами, однако прессинг Магомеда Оздоева и Далера Кузяева сделал гол. Первый поддавил поляка, а второй перехватил пас, чуть продвинулся вперед и забил.

«Локо» в атаке тоже создавал достаточно. Были моменты у Федора Смолова, Франсуа Камано, Жемалетдинова, однако красно-зеленых погубили ошибки в тылах. Второй гол — провал в опорной зоне и неудачный подкат Пабло прямо перед Азмуном. Третий гол — ошибка Гильерме при приеме мяча под прессингом и последующий перехват Дзюбы. Стоит, кстати, похвалить Артема — он хоть и не в форме, но все еще умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Гол Александра Ерохина — целиком заслуга форварда.

Блестящий старт чемпиона

3:0 на табло выглядят страшно, особенно с учетом результата последнего матча этих команд в премьер-лиге, где «Зенит» разгромил «Локо» со счетом 6:1. Но это совсем другой разгром — тогда, на «Газпром Арене», «Зенит» был максимально заряжен на три очка и чемпионство, а сейчас сине-бело-голубые просто воспользовались чужими ошибками. Так что переоценивать превосходство сине-бело-голубых не стоит — это просто рабочая победа, которая приносит выставочный трофей.

А вот «Локомотив» беспокоит — слишком много индивидуальных просчетов на 90 минут. Характерно, что ключевые показатели статистики у команд примерно равны, но «Зенит» просто провел более качественный матч в обороне и в прессинге. Отсюда — заслуженный трофей.