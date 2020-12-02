Баста и Шнуров устроили зарубу в Instagram. Зачем они вспомнили о РПЛ?

Известные музыканты поспорили из-за концерта в Санкт-Петербурге в условиях пандемии.

В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялось выступление рэпера Василия Вакуленко (Баста). Мероприятие прошло в Ледовом дворце. В социальных сетях вызвало бурю возмущений то, что многие посетители были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.

1 декабря Роспотребнадзор приостановил работу Ледового по итогам проверки. Основная претензия — «недопустимо большое количество людей на концерте». Вместимость Ледового составляет 12 300 человек, было разрешено присутствие 50 процентов от всех мест.

Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров жестко отреагировал на это событие. Лидер группы «Ленинград» написал несколько стихотворений с нецензурной лексикой про Басту, назвав его понторезом и сравнив с бабкой у подъезда. Рок-музыкант также припомнил рэперу, что он болел за разные футбольные команды.

«Слухи множит репер Ба(ста)бка,

Как старушки у подъезда.

Мерзнет. На макушке шапка.

Не сказал бы, что он бездарь.

Чешет репер Бабка шибко,

Челюсть ездит, как протез.

Признает, если ошибка,

Бабка — честный понторез.

Бабку часто накрывало.

Ностальгия иль тоска.

За Ростов болел, бывало,

То есть, ***, за ЦСКА.

Он не вспомнит, хоть не старый.

Языком проверив рот,

Всех лечил своей Сансарой,

Вирусный круговорот».

Вакуленко ответил Шнурову панчем (практически в стиле рэп-батла). Хип-хоп-исполнитель опубликовал в своем Instagram ответное стихотворение. Баста считает, что звезда «Ленинграда» «в каждой дырке дырка с правильной резьбой» и видит в его словах «диктовку дяди сверху».

Пост-стих Василия Вакуленко. Фото Instagram

На этом конфликт разгорелся только сильнее. Шнуров сделал новый выпад в соцсетях в адрес Басты, упомянув отношение рэпера к пенсионной реформе России.

Оба певца обменялись еще несколькими постами. Василий Вакуленко делал акцент на политический бэкграунд Шнурова. В конце зимы 2020-го он вступил в «Партию Роста».

2 декабря Баста выступил с очередным заявлением в адрес рок-исполнителя. Сперва он иронично извинился перед Шнуровым, а затем указал ему на то, что своими стихами Сергей оскорбил тысячи футбольных фанатов, болельщиков чемпионата России:

«Сергей, ты, возможно, не заметил, как от эпиграммы перешел к оскорблению и унижению чести и достоинства тысяч людей? Кого ты называешь паствой, кого называешь не самыми далекими людьми? Давай помогу, делай круг шире — не самые далекие, это те, кто ходит сейчас на футбольные матчи — их на стадионах тысячи», — написал Вакуленко в Instagram.

По словам рэпера (он же является владельцем «СКА-Ростов-на-Дону»), в текущем сезоне прошло 128 матчей, которые посетило более 800 тысяч человек, а в КХЛ — около 750 тысяч.

Очевидно, что противостояние Басты и Шнурова только набирает обороты. Интересно, стоит ли ждать их на площадке для рэп-батла? Разве не отличная вывеска?