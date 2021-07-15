В мае «Зенит» уничтожил «Локо» в РПЛ. Но в Суперкубке повторения разгрома ждать не стоит

У обладателя БЕТСИТИ Кубка России хорошие шансы на победу.

17 июля в Калининграде в матче за Суперкубок России сыграют чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив». Начало — в 19.00 мск. «СЭ» анализирует историю личных встреч этих команд, шансы на победу и дает прогноз на поединок. Подогреть интерес к матчу за Суперкубок вы можете бесплатной ставкой — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч 17 июля

Всего лишь во второй раз за последние шесть лет Суперкубок России примет не столица. Матч состоится на стадионе «Калининград», который выиграл право проведения в борьбе с «Лужниками», «Волгоград Ареной» и «Мордовия Ареной».

В июне в Калининградской области ухудшилась эпидемиологическая обстановка, из-за чего матч могли перенести. Однако решение оставили в силе. Суперкубок пройдет при вместимости трибун в 70 процентов.

Игру в прямом эфире можно будет увидеть на Первом канале. Начало трансляции — в 18.50 мск.

Всем привет из «Газпром» — тренировочного центра!



Продолжаем подготовку к Суперкубку ?? pic.twitter.com/QDovlksrDg — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 14, 2021

«Зенит» — «Локомотив»: история личных встреч

«Зенит» и «Локомотив» в третий раз подряд разыграют Суперкубок России. Сине-бело-голубые добились права на участие в матче после очередного золота премьер-лиги.

«Локомотив» — после майской победы над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

В российской истории «Зенит» и «Локомотив» сыграли друг с другом 58 раз. Статистика практически равная: у петербуржцев 18 побед, у москвичей — 17.

В матчах за Суперкубок России эти клубы встречались между собой четырежды: в 2008-м, 2015-м и 2020-м трофей выигрывал «Зенит», а в 2019-м — «Локомотив».

В минувшем чемпионате России красно-зеленые не побеждали сине-бело-голубых. Матч первого круга в Москве завершился нулевой ничьей. В мае «Зенит» разгромил соперника со счетом 6:1 и гарантировал себе золотые медали РПЛ.

Неудивительно, что БЕТСИТИ считает фаворитом субботней встречи именно питерцев. Коэффициент на итоговую победу «Зенита» — 1.32, на успех «Локо» — 3.40.

Победа «Зенита» в основное время идет за 1.64, выигрыш «Локо» —за 4.10, ничья — за 5.10.

«Зенит» и «Локомотив» в последнее время часто играют друг с другом в матче открытия сезона. Но лидирует по числу побед в Суперкубке ЦСКА — армейцы брали этот трофей семь раз.

На втором месте «Зенит» (5), а сразу за ним располагается «Локомотив» (3). Для обеих команд субботняя встреча станет девятой битвой за суперкубок.

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 17 июля

У «Зенита» сложная кадровая ситуация. В матче точно не сыграет основной опорный полузащитник Барриос — ему предоставлен небольшой отдых после выступления на Кубке Америки. Весь

сбор в Австрии пропустил защитник Ловрен, и лишь к концу его присоединились футболисты сборной России — Дзюба, Караваев, Оздоев, Кузяев. Покинул «Зенит» вратарь Лунев — у Андрея истек срок контракта клубом.

«Локомотив» намного раньше «Зенита» начал сборы в той же Австрии, провел больше товарищеских матчей. Красно-зеленые делегировали в сборные на Евро-2020 всего четверых — Крыховяка, Рыбуса, Жемалетдинова и Баринова. Все они закончили путь на турнире после группового этапа, поэтому оказались в расположении «Локомотива» относительно рано.

На старте сезона форма обычно играет ключевую роль, и состояние команды Марко Николича выглядит лучшим.

Прогноз «СЭ»: есть смысл рискнуть и поставить на то, что «Локомотив» не проиграет в основное время с коэффициентом 2.26.

Счет 1:6 в последней очной встрече не должен вводить никого в заблуждение — у «Зенита» была сверхвысокая мотивация. Сейчас разыгрывается не самый престижный трофей. Тем более что матч пройдет на нейтральном поле.

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