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9 июля, 23:15

«Зенит» после победы в Суперкубке сравнил «Спартак» с избитым миньоном

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ролик «Зенита», в котором «Спартак» сравнивают с миньоном.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» после победы над «Спартаком» (4:0) в Суперкубке России выложил в клубном Telegram-канале видео, в котором пошутил над красно-белыми.

В ролике персонаж из мультфильма «Миньоны» в красной одежде не может разбить доску с надписью «Выиграть матч». После этого к нему подходит другой миньон в синей форме и начинает бить его о ту же доску, при этом в углу экрана мелькает табло с результатами матчей, в которых «Зенит» побеждал «Спартак».

В середине июня «Спартак» анонсировал матч за Суперкубок страны роликом из «Миньонов».

Миньоны играют в&nbsp;футбол. «Спартак» анонсировал матч за Суперкубок с «Зенитом» видео с миньонами, которые со скукой пинают мяч

Игра за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоялась сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

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Основные источники исследования

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Новак Джокович
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11%

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
10
8
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