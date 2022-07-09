«Зенит» после победы в Суперкубке сравнил «Спартак» с избитым миньоном

«Зенит» после победы над «Спартаком» (4:0) в Суперкубке России выложил в клубном Telegram-канале видео, в котором пошутил над красно-белыми.

В ролике персонаж из мультфильма «Миньоны» в красной одежде не может разбить доску с надписью «Выиграть матч». После этого к нему подходит другой миньон в синей форме и начинает бить его о ту же доску, при этом в углу экрана мелькает табло с результатами матчей, в которых «Зенит» побеждал «Спартак».

В середине июня «Спартак» анонсировал матч за Суперкубок страны роликом из «Миньонов».

Игра за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоялась сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».