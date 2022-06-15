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Сегодня, 11:24

«Спартак» анонсировал матч за Суперкубок с «Зенитом» видео с миньонами, которые со скукой пинают мяч

Иван Торопцев
Корреспондент
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Миньоны играют в футбол.
Фото Скриншот из видео «Спартака»

«Спартак» анонсировал матч за Суперкубок России против «Зенита» роликом из мультфильма «Миньоны».

В видео персонажи из мультфильма со скукой пинают мяч, а болельщики безэмоционально празднуют гол.

«Суперкубок России, 9 июля. Узнали? Согласны?» — говорится в описании к посту красно-белых.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Футбол
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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