«Спартак» анонсировал матч за Суперкубок с «Зенитом» видео с миньонами, которые со скукой пинают мяч
«Спартак» анонсировал матч за Суперкубок России против «Зенита» роликом из мультфильма «Миньоны».
В видео персонажи из мультфильма со скукой пинают мяч, а болельщики безэмоционально празднуют гол.
«Суперкубок России, 9 июля. Узнали? Согласны?» — говорится в описании к посту красно-белых.
Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».
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