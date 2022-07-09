Футболисты «Зенита» устроили чемпионский коридор в раздевалке для новичков команды Бакаева и Кассьерры

Футболисты «Зенита» устроили чемпионский коридор в раздевалке после победы над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Коридор был устроен для тех игроков команды, которые выиграли трофей впервые: это новички Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра, а также Нуралы Алип, который перешел в клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2022 года из «Кайрата».

«Зенит» выиграл третий Суперкубок России подряд и седьмой в истории клуба, повторив рекорд ЦСКА.