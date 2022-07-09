Футболист «Зенита» Ерохин рассказал, как относился к разговорам о возможном бойкоте Суперкубка «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как относился к разговорам о возможном бойкоте «Спартаком» матча за Суперкубок России.

— Как вы относитесь к разговорам «Спартака» о бойкоте Суперкубка?

— Это повышает интерес. Ажиотаж вокруг матча. Без этого, может быть, атмосфера была бы более спокойной. А так было круто, интересно и принципиально.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0) состоялся сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге.