Терехов: «Спартак» любит «поджигать» по каждой теме. Самая обсуждаемая команда"

Защитник «Сочи» Сергей Терехов назвал «Спартак» самой обсуждаемой командой.

— В июне ходили слухи, что «Спартак» будет бойкотировать Суперкубок России. И вместо них в таком случае поехал бы на матч с «Зенитом» «Сочи». Не обсуждали это в команде?

— Вообще не обсуждали, но я думаю, что «Спартак» любит «поджигать» по каждой теме. Самая обсуждаемая команда. Поэтому серьезно относиться к тому, что они могут бойкотировать, не стоит, — приводят слова Терехова «Известия».

Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в субботу, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.