Популярный артист Егор Шип рассказал о клипе, в котором снялся Квинси Промес

Популярный молодежный исполнитель Егор Шип высказался о выпуске песни «Наше имя знают все», посвященной «Спартаку».

— Планируете ли еще работать со «Спартаком»?

— С удовольствием. Я с детства болею за «Спартак», сам в «Спартаке» занимался 6 лет. Всем сердцем люблю эту команду. Будет круто, если получится так, чтобы команда любила меня.

— Есть ли еще какие-то совместные планы со «Спартаком»?

— Пока никаких. Мы только-только запустили клип. Обычно это все спонтанно происходит. Может, я завтра проснусь и скажу: «Надо сделать клип с легендой Ребровым». Посмотрим.

— Какие ожидания от Суперкубка?

— Ничего, кроме победы.

— Ходил ли ты на стадион «Спартака»?

— Конечно. Сколько раз? Много раз. Последний раз ходил на полуфинал Кубка.

— Кто твой любимый игрок «Спартака»?

— За всю историю? Квинси и Алекс Мескини, обожаю его, он легенда.

Я практически кажды1 матч смотрю, когда есть возможность. На стадион тоже стараюсь ходить по возможности. В последнее часто прихожу.

— Для тебя «Зенит» — принципиальный соперник как для болельщика «Спартака»?

— Принципиальный соперник — ЦСКА. Но «Зенит» не то, чтобы принципиальный соперник, но тяжелый. В субботу нужно исправить ситуацию.