Агент Николсона рассказал, сможет ли футболист сыграть против «Зенита»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона ответил на вопрос о готовности нападающего к предстоящему Суперкубку против «Зенита».

«Это должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут», — сказал Портега «СЭ».

25-летний Николсон играет за красно-белых с января 2022 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за «Спартак», забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.