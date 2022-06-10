«Спартак» намекнул на бойкот матча за Суперкубок с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

«Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором намекнул на бойкот матча за Суперкубок с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришёл. Мы искали там по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришел», — написала пресс-служба «Спартака».

«Спартак». Telegram-канал «Спартака»

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».