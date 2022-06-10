Пресняков-старший о Суперкубке в Питере: «Нет никаких правил для команды-чемпиона»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Нет никаких правил для команды-чемпиона. Надо было проводить на нейтральном поле. Также судья тоже должен был быть не наш, но который бы устроил и «Спартак», и «Зенит». Бойкотировать матч? Такое обычно не принято. Нельзя просто отказываться от игры. «Зенит» и без этого сильнее «Спартака», а тут еще и играют у себя. Они могли обыграть и так команду, которая, можно сказать, сейчас без тренера. У нас есть множество прекрасных городов, в которых мог бы состояться матч. Это был бы праздник для болельщиков», — сказал Пресняков «СЭ».

В матче за Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 9 июля.