Гаврилов о Суперкубке в Санкт-Петербурге: «Пусть где хотят, там и играют!»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Мне какая разница?! Пусть где хотят, там и играют! Решили в Питере, пусть там и играют, я же не знаю, по каким причинам его выбрали. Может быть, там стадион более уютный, может быть, газон лучше, чем на других стадионах. Я до этого слышал, что предлагали кучу других городов: Сочи, Нижний, Казань. Потом была еще болтовня, что якобы снова хотят в «Лужниках» играть. Этот Кубок, который «Спартак» выиграл, это своего рода утешительный кубок. Этот год для команды провальный, десятое место — это не место красно-белых. «Спартак» всегда боролся за самые высокие места. Поэтому здесь уже не имеет значения, где играть. Много компонентов должны учитываться: погода, поле, вместимость стадиона», — сказал Гаврилов «СЭ».

Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».

В матче за Суперкубок России-2022 встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 9 июля.