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Сегодня, 15:07

Семак прокомментировал возможный бойкот матча за Суперкубок России со стороны «Спартака»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный бойкот матча за Суперкубок России со стороны «Спартака».

— Как вы относитесь к тому, что «Спартак» грозит бойкотом Суперкубка? Как вы отреагируете, если он все-таки откажется играть?

— У «Спартака» есть кому принимать решение, наша задача — подготовиться к матчу. Финал БЕТСИТИ Кубка России на новой арене «Зенита» не проводился, не проводился и Суперкубок, хотя он был однажды на «Петровском». А «Спартак» принимал в «Лужниках» этот турнир, да и «Локомотив» раза три играл дома. Что касается подтекста, то его нет, существует исключительно личное противостояние, — сказал Семак на пресс-конференции.

Ранее «Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором намекнул на бойкот матча за Суперкубок.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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