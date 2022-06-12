Гаджиев не верит в возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Руководство «Спартака» — умные люди, поэтому я не думаю, что клуб пойдет на бойкот Суперкубка. Если они не приедут на матч, то клубу от этого никакой выгоды не будет. Уверен, что красно-белые все понимают. А все эти высказывания... Это для того, чтобы лишний раз накалить обстановку и пожаловаться. Ума им хватит этого не делать», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.