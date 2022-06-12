Салихова о Суперкубке в Санкт-Петербурге: «Спартак» готовится к концерту. Нас же вместо группы «Руки вверх» «пригласили»
Салихова заявила, что «Спартак» «пригласили» на Суперкубок России вместо группы «Руки вверх»
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как отреагировала на новость о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
«Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы «Руки вверх» туда «пригласили». «Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни — «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки», — приводит слова Салиховой Sport24.
10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 9 июля, в ней примут участие «Зенит» и «Спартак».
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