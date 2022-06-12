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Салихова о Суперкубке в Санкт-Петербурге: «Спартак» готовится к концерту. Нас же вместо группы «Руки вверх» «пригласили»

Салихова заявила, что «Спартак» «пригласили» на Суперкубок России вместо группы «Руки вверх»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Из личных архивов Заремы Салиховой

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как отреагировала на новость о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы «Руки вверх» туда «пригласили». «Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни — «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки», — приводит слова Салиховой Sport24.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 9 июля, в ней примут участие «Зенит» и «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-12-zarema-o-superkubke-v-peterburge-spartak-gotovitsya-k-kontsertu-nas-priglasili-vmesto-gruppy-ruki-vverkh
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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