Салихова о Суперкубке в Санкт-Петербурге: «Спартак» готовится к концерту. Нас же вместо группы «Руки вверх» «пригласили»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как отреагировала на новость о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы «Руки вверх» туда «пригласили». «Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни — «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки», — приводит слова Салиховой Sport24.

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 9 июля, в ней примут участие «Зенит» и «Спартак».