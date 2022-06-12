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Сегодня, 15:13

В «Спартаке» объяснили, почему клуб не предложил провести матч за Суперкубок на «Открытие Арене»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему клуб не стал предлагать провести матч за Суперкубок России на своем стадионе.

«Почему мы не предложили свой стадион? Считаю, что это изначально неправильно. Зачем нам предлагать свой стадион и идти по пути «Зенита»? Мы понимали, что это будет встречено негативно, потому что здесь мы входим в какое-то реконструктивное русло. Мы никогда не договоримся: «Зенит» свой стадион, мы — свой. Поэтому мы сразу, чтобы никого не загонять в узкие рамки, не биться головой об стену, предложили варианты, которые по идее способствуют диалогу, но диалога, к сожалению, не получилось.
Почему мы не обращались по нейтральному полю перед Суперкубком 2017 года? А для нас тогда не было причин обращаться, потому что мы играли с «Локомотивом» в Москве. Какая разница на каком стадионе? Это не проблема», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 9 июля, в ней примут участие «Зенит» и «Спартак».

«Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России в минувшем сезоне, а «Зенит» занял первое место в РПЛ.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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