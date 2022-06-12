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Бывший спортивный директор «Спартака» поделился мнением о возможном бойкоте матча за Суперкубок

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о возможном бойкоте московского клуба матча за Суперкубок против «Зенита».

— Как вы относитесь к тому, что «Спартак» решит вопрос о бойкоте матча за Суперкубок с футболистами?

— Считаю, что неправильно подключать футболистов к обсуждению. Это должны решать руководители, это их прерогатива. Футболист на контракте и где ему скажут играть, там он и будет. Это не их вопрос. Любой футболист скажет: «Давайте дома играть все матчи при своих болельщиках». Ну, это смешно. Поэтому это вопрос руководства, хозяев клуба. Они должны принимать решение. Я не вижу смысла подключать для этого футболистов. У них своя головная боль.

— Вы не видите в этом попытку перенести ответственность на футболистов?

— Нет, это не ответственность. Это просто подключить футболистов, что и они против. Лишнее движение. Я не вижу никакого смысла подключать футболистов.

— Как вы относитесь к возможному бойкоту матча за Суперкубок из-за выбора стадиона в Петербурге?

— Двоякая ситуация. Понимаю, что «Спартаку» неприятно из-за того, что они почему-то должны играть на поле соперника. Но если уже такое решение принято, то его надо принять. На следующий год надо заранее обсуждать эти вещи, выбирать город, который будет принимать финал, чтобы не было никаких споров. Выбрали, а кто там попадет в финал — все равно. Это все должны быть записано в регламенте заранее и тогда никаких споров не будет. В советские времена молча все финалы Кубка играли в Москве. Не было же бойкотов, никому в голову не взбрело, что финал не надо играть, потому что у них преимущество, — сказал Шикунов «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shikunov-nepravilno-podklyuchat-igrokov-spartaka-k-obsuzhdeniyu-boykota-superkubka
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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