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Радченко: «Думаю, «Зенит» победит «Спартак» в матче за Суперкубок со счетом 2:0»

Радченко считает, что «Зенит» победит «Спартак» в матче за Суперкубок
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. По его мнению, шансы сине-бело-голубых и красно-белых в предстоящей встрече равны.

«Я не скажу, что «Зенит» — фаворит, — приводит слова Радченко Metaratings.ru. — Есть много разговоров о том, что «Зенит» точно победит «Спартак». Но это первый официальный матч сезона и, конечно же, каждая команда хочет пополнить коллекцию трофеев. Встреча простой для «Зенита» не будет. Я оцениваю шансы, как 50 на 50«.

Экс-нападающий ответил на вопрос о том, с каким счетом завершится игра.

«Я думаю, что «Зенит» победит «Спартак» со счетом 2:0», — сказал он.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-dumayu-zenit-pobedit-v-superkubke-spartak-so-schyetom-2-0-1308159/

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15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

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Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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