Радченко: «Думаю, «Зенит» победит «Спартак» в матче за Суперкубок со счетом 2:0»

Радченко считает, что «Зенит» победит «Спартак» в матче за Суперкубок

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. По его мнению, шансы сине-бело-голубых и красно-белых в предстоящей встрече равны.

«Я не скажу, что «Зенит» — фаворит, — приводит слова Радченко Metaratings.ru. — Есть много разговоров о том, что «Зенит» точно победит «Спартак». Но это первый официальный матч сезона и, конечно же, каждая команда хочет пополнить коллекцию трофеев. Встреча простой для «Зенита» не будет. Я оцениваю шансы, как 50 на 50«.

Экс-нападающий ответил на вопрос о том, с каким счетом завершится игра.

«Я думаю, что «Зенит» победит «Спартак» со счетом 2:0», — сказал он.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.