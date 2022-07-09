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Сегодня, 14:21

Мацуев — о Суперкубке: «Мы ждем бескомпромиссной отдачи игроков «Спартака»

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Народны артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России.

«Если играет моя команда, то она всегда мой фаворит. В любом статусе, контексте и турнире. Я пять минут назад совершил посадку в Санкт-Петербурге. Так сошлось, что сегодня нет концерта, и, конечно, я буду на трибуне поддерживать свою команду. Суперкубок — матч, в котором состояние команды, город проведения матча и прочие детали откладываются на второй план, потому что все состоит из одного матча. У кого есть преимущество? Я думаю, что бессмысленно раскладывать какие-то предположения, так как все покажет игра. Мы ждем бескомпромиссной отдачи игроков. Я знаю, что не все готовы у «Спартака», есть потери», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кроме того, народный артист России поделился мнением о первом официальном матче нового тренера красно-белых.

«По сути играем с чистого листа, с новым тренером. Неизвестно, что вообще выйдет из всего этого перформанса с приглашением ноунейма. Но мы знаем, что ноунейм у нас когда-то выигрывал чемпионат. Речь про Массимо, конечно. Посмотрим, думаю, что многое будет решать удача. Большинство трибун, наверное, будет за «Зенит», но я уверен, что спартаковский десант и ваш покорный слуга посрывает связки, чтобы подпортить нервы нашим соперникам», — добавил Мацуев.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Онс Жабер

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
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1.27

ТБ 3.5 сета

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Ф2(+5.5)

11%

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ФК Спартак (Москва)
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