Мацуев — о Суперкубке: «Мы ждем бескомпромиссной отдачи игроков «Спартака»

Народны артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России.

«Если играет моя команда, то она всегда мой фаворит. В любом статусе, контексте и турнире. Я пять минут назад совершил посадку в Санкт-Петербурге. Так сошлось, что сегодня нет концерта, и, конечно, я буду на трибуне поддерживать свою команду. Суперкубок — матч, в котором состояние команды, город проведения матча и прочие детали откладываются на второй план, потому что все состоит из одного матча. У кого есть преимущество? Я думаю, что бессмысленно раскладывать какие-то предположения, так как все покажет игра. Мы ждем бескомпромиссной отдачи игроков. Я знаю, что не все готовы у «Спартака», есть потери», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кроме того, народный артист России поделился мнением о первом официальном матче нового тренера красно-белых.

«По сути играем с чистого листа, с новым тренером. Неизвестно, что вообще выйдет из всего этого перформанса с приглашением ноунейма. Но мы знаем, что ноунейм у нас когда-то выигрывал чемпионат. Речь про Массимо, конечно. Посмотрим, думаю, что многое будет решать удача. Большинство трибун, наверное, будет за «Зенит», но я уверен, что спартаковский десант и ваш покорный слуга посрывает связки, чтобы подпортить нервы нашим соперникам», — добавил Мацуев.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.