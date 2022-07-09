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Сегодня, 12:08

Глушаков будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок России

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от Олимп Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака». «Спартак» не побеждает 10 лет в Питере? Годы идут, поколения меняются, футболисты меняются. Возможно, кто-то будет думать об этом, а кто-то — нет. Когда футболисты выходят на поле, они не думают, сколько лет они не выигрывают. Прежде всего ставят перед собой результат на табло — вот и все. Что будет сейчас и на данный момент. А все другие результаты остались в прошлом», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4750055-glushakov-budet-podderzhivat-spartak-v-matche-za-superkubok-s-zenitom.html

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🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина
Онс Жабер

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
Денис Глушаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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