Глушаков будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от Олимп Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака». «Спартак» не побеждает 10 лет в Питере? Годы идут, поколения меняются, футболисты меняются. Возможно, кто-то будет думать об этом, а кто-то — нет. Когда футболисты выходят на поле, они не думают, сколько лет они не выигрывают. Прежде всего ставят перед собой результат на табло — вот и все. Что будет сейчас и на данный момент. А все другие результаты остались в прошлом», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.