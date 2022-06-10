Кечинов: «На каком основании для Суперкубка выбрали Питер? Это несправедливо!»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение РФС о проведении матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Если брать спортивный принцип, то это несправедливо. На каком основании выбрали Питер? Потому что «Зенит» — чемпион? Или были какие-то другие причины? Но мне непонятно данное решение. Надо было по-справедливому, по-спортивному принципу это все делать, выбрать нейтральный город. До этого рассматривали Казань и Нижний Новгород, на мой взгляд, это самые оптимальные варианты. «Спартаку» надо просто приехать в Питер и обыграть «Зенит». Это будет самым лучшим в этой ситуации», — сказал Кечинов «СЭ».

В матче за Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 9 июля.