Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:06

«Даллас» обыграл «Миннесоту» во втором матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Дончич наносит бросок в матче «Миннесота» — «Даллас» (108:109) 25 мая.
Фото USA Today Sports

«Даллас» переиграл «Миннесоту» во втором матче полуфинала плей-офф НБА — 109:108. Счет в серии стал 2-0.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл с 32 очками и 13 передачами, став самым результативным игроком встречи.

Третий матч финала Западной конференции состоится в понедельник, 27 мая.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

«Миннесота» — «Даллас» — 108:109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30)

М: Рид (23), Эдвардс (21), Конли (18), Гобер (16 + 10 подборов), Таунс (15).

Д: Дончич (32 + 13 передач), Ирвинг (20), Гэффорд (16), Лайвли (14).

Счет в серии: 0-2.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Миннесота Тимбервулвз
4
Читайте также
«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» определят чемпиона РПЛ
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
В Европарламенте осудили высказывания Максимилиана Кра о военных СС
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
NBC узнал об опасениях США из-за возможных провокаций КНДР перед выборами
Пентагон сообщил об успешном завершении медпроцедуры Остина
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» во второй раз обыграл «Индиану» в финале конференции

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости