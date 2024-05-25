«Даллас» обыграл «Миннесоту» во втором матче

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«Даллас» переиграл «Миннесоту» во втором матче полуфинала плей-офф НБА — 109:108. Счет в серии стал 2-0.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл с 32 очками и 13 передачами, став самым результативным игроком встречи.

Третий матч финала Западной конференции состоится в понедельник, 27 мая.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

«Миннесота» — «Даллас» — 108:109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30)

М: Рид (23), Эдвардс (21), Конли (18), Гобер (16 + 10 подборов), Таунс (15).

Д: Дончич (32 + 13 передач), Ирвинг (20), Гэффорд (16), Лайвли (14).

Счет в серии: 0-2.