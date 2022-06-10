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Сегодня, 18:35

Дюков назвал аргументы в пользу проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге

Президент РФС объяснил преимущество проведения матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков объяснил выбор Санкт-Петербурга местом проведения финала Суперкубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».

— Вы знаете, что на право проведения претендовали три города. Все три города достойны права проведения. В пользу Санкт-Петербурга говорят следующие аргументы. Первое — стадион в Санкт-Петербурге имеет большую вместимость, там больше зрительских мест и больше вместимость ВИП-лож. Маркетологи ожидают, что спрос на билеты будет выше. Это важный аргумент не только для РФС, но и для клубов. 70% дохода от матча будет направлено участникам. В случае Санкт-Петербурга доходы будут в 2-3 раза выше, чем в других городах. Порядка миллиона евро может быть направлено в качестве премиальных выплат. Это существенная сумма.

Вторая группа аргументов — уровень организационной готовности. Требования к Суперкубку превышают требования к матчам РПЛ. Безусловно, все города проводили матчи РПЛ на высоком уровне. Здесь Санкт-Петербург обладает определенным преимуществом. Петербург готовился к проведению финала ЛЧ. В рамках этой подготовки у Петербурга есть вся инфраструктура, она уже создана, есть квалифицированная команда. Были соблюдены все требования безопасности, налажена логистика, есть достаточное число волонтеров. Это важные преимущества, правильно было бы использовать наследие финала ЛЧ для проведения Суперкубка.

Третья группа аргументов: мы хотим организовать трансляцию по самым высоким стандартам. С учетом того,что Петербург готовился к проведению финала ЛЧ, медийная часть была подготовлена в соответствии с высокими требованиями УЕФА. Это нужно использовать. Еще один аргумент, который не является значительным, «Газпром-Арена» никогда не проводила финалы Кубка России и Суперкубка, в отличие от Казани и Нижнего Новгорода.

Аргумент против проведения матча в Санкт-Петербурге: данное поле не является нейтральным. Здесь стоит отметить, что у Суперкубка своя история и свои традиции. Этому турниру 19 лет. Если вы посмотрите, то половина матчей была проведена с участием команд, которые были вынуждены играть на выезде. Критерий нейтральности никогда не учитывался при выборе места проведения. Безусловно, важна поддержка болельщиков. Будет сделано все, чтобы были равные квоты по билетам, — заявил Дюков.

Помимо Питера на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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