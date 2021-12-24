«Он сам выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы в «Спартаке». Хронология войны Газизова с Федуном

Вышла новая серия.

Гендиректор «Уфы» и экс-менеджер «Спартака» Шамиль Газизов продолжает судебный процесс с владельцем красно-белых Леонидом Федуном из-за неустойки за досрочный разрыв контракта. Сегодня появились новые подробности конфликта: «Спартак» получил иск на 101 миллион рублей (в качестве ответчика указан Федун) от Газизова, который сообщил, что при найме в клуб ему были предложены акции, а также пригрозил, что «это только начало — скоро все узнают правду».

«СЭ» вспоминает, как развивался конфликт сторон с самого начала.

8 декабря 2020 года : «Спартак» официально сообщает об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Менеджер проработал в этой должности полгода.

«Понял, что превращаюсь в обычного клерка», — объяснил Газизов причины ухода. По данным «СЭ», он получил 100 миллионов рублей из 300 (по его словам, такая сумма была прописана в соглашении) в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

19 марта 2021 года : Компания «Капитальные активы», один из акционеров «Спартака», подала в суд иск к клубу и требует признать недействительным решение совета директоров клуба, благодаря которому Леонид Федун сам решал, какую сумму компенсации по увольнению надо выплатить уходящему гендиректору Шамилю Газизову.

22 апреля 2021 года: Заседание по делу перенесено, так как ни одна из сторон не явилась в арбитражный суд. Его перенесли на 3 июня.

Газизов заявил, что не смог связаться с Федуном: « Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», — рассказывал Газизов в интервью в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

24 мая 2021 года : Супруга Федуна Зарема Салихова в «СЭ» раскритиковала работу Газизова и спортивного директора Дмитрия Попова, который позже тоже покинет клуб.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, равно как и бывший генеральный, так и не предоставил спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах. «Стать чемпионом» — это не стратегия, это лозунг», — заявила она.

8 июня 2021 года: Газизов подал в суд на «Спартак» из-за долга в 299,4 миллиона рублей. Он указал, что ему выплатили 99,8 млн рублей из 399,2 миллиона рублей, которые он должен был получить в качестве выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору.

11 июня 2021 года : Суд признал правоту Газизова и потребовал удовлетворить его исковые требования в полном объеме — около 300 миллионов рублей. При этом клуб подал апелляцию. Леонид Федун направил в суд письменное обращение о допсоглашении с суммой компенсации и объяснил, что подписал его, так как был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора.

24 августа 2021 года: Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска «Капитальных активов» в отношении «Спартака» и Газизова. Компания была против суммы компенсации и требовала признать недействительным решение о выплате 300 миллионов рублей бывшему гендиректору. Компания подала апелляцию.

26 октября 2021 года: Новый поворот в споре: суд удовлетворил апелляцию «Капитальных активов» и признал недействительным решение совета директоров «Спартака» по поводу компенсации Газизову. Сообщалось, что соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным.

Газизов отметил, что решение суда не меняет сути дела: « Есть дополнительное соглашение о вышеназванной сумме, оно законно, все будет решать суд. Я не участвую в суде, только «Спартак» и «Капитальные активы».

7 декабря 2021 года: Суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака» по допсоглашению с Федуном. «Отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме», — сообщила представитель «Спартака» Елена Чачуа.

Газизов заявил, что обжалует решение суда: «Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я не удовлетворен решением. То, что суд счел, что этого достаточно, — удивительное решение».

24 декабря 2021 года: Газизов заявил, что 23 декабря прошло очередное заседание суда уже по новому делу. Менеджер на предварительном слушании предоставил расписку от Федуна, в которой владелец обещал Газизову 10% акций клуба при найме на работу. И пообещал озвучить правду, которая обрушит деловую репутацию ответчика.

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова подтвердила получение иска на 101 миллион рублей с учетом пеней и штрафов: «Спартак» не заключил с господином Газизовым никаких договорных отношений, опцион никогда не подписывался. Основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном. Собственно, Леонид Арнольдович привлечен в качестве ответчика по этому иску » , — сказала Завьялова.

Федун также ответил Газизову: « Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий, — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор. А то, о чем сейчас говорит Газизов, — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право. Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом ».

Газизов в новом интервью «СЭ» не согласился с формулировками владельца красно-белых: « Наконец-то Леонид Арнольдович ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ. «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего. 10% акций — пожелание? Это все рассмотрит суд. Если люди отказываются от того, что они пишут, увольняют, строят договорные отношения, по-другому уже действовать нельзя ».