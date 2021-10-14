«Ребята играют против всего этого ***, а потом из нас дураков делают!» Эмоциональное выступление Гогниева после матча «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев эмоционально выступил на пресс-конференции после матча 17-го тура Олимп-ФНЛ против «Акрона» (1:2).

«Возможный пенальти в ворота «Акрона» в концовке? Железный пенальти! Хочется сказать ребятам: они против всего этого *** играют и стремятся победить! (стучит по столу) А потом из нас дураков делают, что мы материмся или ругаемся, нас удаляют. Но это неправильно! Обратите внимание! Футбол! Мы хотим играть в футбол, мы его показываем! Команду соперника я поздравляю с победой, они реализовали два стандарта и выиграли, поздравляю, но мы показываем хороший, агрессивный футбол, он очень энергозатратен. Поэтому нам тяжело в таком формате играть, через три дня на четвертый. Ребятам огромнейшее спасибо. Мы двигаемся дальше, у нас осталось 8 туров плюс кубковая игра, в которой мы, надеюсь, покажем результат еще лучше.



Мои ребята заслужили сегодня победу, но мы идем через тернии к звездам. Нашим ребятам тяжело, на самом деле, очень тяжело. Лига тяжелая, постоянно потом судейство все обсуждают, мне нафиг это не надо! Мы на правильном пути, мои ребята молодцы, я хочу поздравить их с игрой. Не с результатом, но игру было приятно смотреть, просто не реализовали, бывает. Исполнительское мастерство нужно улучшать на тренировках, тогда и в играх это придет. В 17 играх мы 1 раз пенальти пробили, команда, которая больше 70 процентов мячом владеет! Команда, которая по 8-9 ударов в игре делает! Не вариант, это просто нереально!», — сказал на пресс-конференции Гогниев.

Специалист отметил, что существует необходимость в том, чтобы развивать российских футболистов.

«Мы — команда, которая раскрывается, которая не закрывается, не сушит все 90 минут. Нас интересно смотреть. Давайте играть, давайте эту лигу поднимать, в таком формате пусть играют все, на встречных курсах! Тогда у нас... Говорят, футболистов нет. Посмотрите, как сборная играет, футболисты какие! Футболисты есть, ими надо просто заниматься!» — добавил Гогниев.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 32 очками в 17 матчах.