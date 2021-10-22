«Он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку».

Хит дня, покоривший соцсети, — пост с презентации нового маскота стадиона «Калининград». Вот как его представили: «Эдик — бетонная свая, он уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку».

Креатив оценили не все. Вот самые популярные комментарии под постом в Instagram:

thory39: «Бред какой-то».

ilbegun: «Что курят дизайнеры талисмана? Можно в личку?».

sergeypovoroznyuk: «По логике, должна быть не свая, а гуляющая перед входом плитка. Разве нет?»

Чтобы узнать о происхождении маскота, корреспондент «СЭ» связался с заместителем коммерческого директора стадиона «Калининград» Денисом Шумилиным, который разрабатывал идею создания талисмана.

— Почему именно свая?

— Мы решили, что ассоциировать это с каким-то футбольным клубом — в логотипе или как-то косвенно — не то, что нам подходит. Сам стадион находится на 50 тысячах бетонных свай, что очень много. Для сравнения: под Исаакиевским собором стоит около 25 тысяч или 13 тысяч. Поэтому мы решили, что нашим маскотом будет бетонная свая.

— А как выбирали имя?

— Почему Эдик? Да просто так получилось! Посмотрели на него, когда дизайнер уже его отрисовал, и решили, что будет Эдиком.

— В случае со стадионом в Калининграде тема со строительством напоминает печальный опыт с плавающими плитками около арены. Не думали ли, что идти в эту сторону не стоит?

— Нет, на это мы не оглядывались и не смотрели. Наша задача — создавать продукт. На то, что сделано до нас, мы стараемся не оглядываться. Думаем только о веселом!

— Многие посчитали этот маскот странным. Вы рассчитывали, что он вызовет такую реакцию?

— Мы предполагали, что это может вызвать у людей разные эмоции. Но мы же делаем его в первую очередь для коммуникации с аудиторией. Он и должен поднимать настроение людям. Сквозь призму нашего контента уже будет объяснять, почему он так сделан.

— То есть это серьезная идея, а не какая-то шутка?

— Нет-нет. Мы просто думали, как нам завоевать молодую аудиторию и привлечь внимание к нашему объекту. Подумали о создании TikTok-канала и решили, что его будет вести Эдик. Для нас вообще примером поведения маскота является Гритти из хоккейной «Филадельфии». Мы хотим на него равняться.

— Это единственный маскот стадиона в России?

— Насколько мне известно, в России маскота у стадиона нет. Я сомневаюсь, что и в мире их много.

— Волосы вашего маскота — это трава?

— Да, Эдик — это одна из свай, которая находится под газоном футбольного поля. Мы еще шутим, что он из многодетной семьи — у него 50 тысяч братьев!

— И последнее: он будет присутствовать на матчах «Балтики»?

— Им наша идея понравилась. Будем разговаривать и думать.