Уход Бердыева из «Сочи» — сенсация? Только на первый взгляд — расставание могло произойти еще раньше
Сенсация понедельника — уход Курбана Бердыева из «Сочи». Гром среди ясного неба, учитывая масштаб тренера и количество матчей, проведенных во главе черноморского клуба. И ладно бы команда потерпела пять поражений — тогда расставание было бы объяснимо. Но 70-летний специалист оказался в отставке при двух победах (причем над ЦСКА и «Динамо»!) и трех поражениях. Баланс так себе? Да. Катастрофа? Нет.
Кто-то ждал резкого подъема южан в таблице? «Барсы» как шли девятыми на момент назначения Курбана Бекиевича, так и остаются на том же месте сейчас. Даже Гильермо Абаскаль не взял весной больше очков. Бердыев известен тем, что строит свои команды неторопливо. А тут еще зимой клубу не удалось укрепить состав — пришел лишь 20-летний бразилец Мигел Силвейра, но он не проходил сборы и до сих пор не провел в РПЛ ни одной минуты.
Парадокс при сказанном выше, но «развод» стал логичным исходом. Футбол — это ведь не только про забитые голы, как однажды метко выразился Вадим Евсеев. У Бердыева и «Сочи» просто не сложилось. Так бывает.
Тренер привык к довольно серьезным трансферным возможностям, к тому, что он активно вовлечен в процесс комплектования. В «Сочи» же оказались не готовы делегировать Курбану Бекиевичу большую широту полномочий. К тому же у «Барсов» довольно скромный бюджет, на нем с новичками не разбежишься.
При этом средний возраст лидеров черноморцев уже приближается к верхней планке, на следующий сезон им будет еще сложнее тащить воз. А кто придет на замену? Кто-то из свободных агентов? Зимнее трансферное окно явно дало понять, что на топ-состав тренеру, привыкшему побеждать, и будущим летом рассчитывать не стоит.
Не исключено, с этим можно было бы мириться, если бы команда принимала идеи Бердыева. Однако и здесь, по моим данным, все оказалось слишком печально. Когда руководители пытались понять, что происходит, и обращались к футболистам с вопросом, что это такое — два поражения в течение недели от «Факела» и «Оренбурга» с общим счетом 0:7, то от ряда игроков слышали, что те не понимают, что нужно делать на поле. Удивительно, с учетом того, что именно тактическая подготовка всегда считалась козырем Бердыева? Еще как. Но и нет оснований не доверять моему источнику.
Да это и бросалось в глаза: ни зачатков выстроенного футбола, ни организации, ни скорости. Даже в удачной встрече с «Динамо» все случилось не благодаря, а вопреки. Бело-голубые полностью превосходили оппонента, но не забили пенальти, попали в штангу, упустили еще ряд верных моментов, пропустив после первого же удара в створ. «Сочи» повезло, но смотрелись южане крайне тоскливо.
Говорят, расставание случилось бы уже в случае поражения от динамовцев. Но подождали до следующего тура, в котором «Барсы» уступили дома «Крыльям».
А зачем друг друга мучить? Тренеру, который понимает, что футболисты не приняли его идеи, к трансферам не особенно подпускают, а радикального усиления ждать не приходится. Клубу, который видит, что в игре нет просвета.
Говорящий в этом плане комментарий президента «Сочи»: «Все хорошо, никаких конфликтов, (расстались) по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», — цитирует Бориса Ротенберга РИА «Новости».
Вы чувствуете сожаление? И я — нет. «Все хорошо».
А может, у Бердыева вдобавок ко всему появился какой-то альтернативный вариант? В Казани, например, всегда вспоминают Курбана Бекиевича, когда в очередной раз с кем-то расстаются. Сейчас как раз ищут замену Юрий Уткульбаеву...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4