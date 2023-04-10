Что это было? Бердыев покинул «Сочи», теперь к его тренерским навыкам есть вопросы
Понедельник озадачил — Курбан Бердыев, только в декабре громко вернувшийся в РПЛ, покинул «Сочи». Решение слегка удивительное — хотя результаты и не впечатляли, тренер успел отработать только пять матчей. Теперь вместо него и. о. назначен Дмитрий Хохлов.
Что же случилось? Трудно сказать однозначно, по информации «СЭ», даже в клубе новость восприняли с удивлением. Но глобально есть две версии для такого финала всей истории.
Первая из них — спортивные результаты. Они не просто не впечатляли, они были на грани провала — из пяти игр Бердыев уступил в трех с общим счетом 1:9. В том числе получил разгромы от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4). Победы были — над ЦСКА и «Динамо», но в случае с бело-голубыми было больше фарта, чем тренерских наработок. Итого из успехов — 2:0 с армейцами в начале марта. Не густо.
Могли ли его уволить за такие результаты? Не исключено. Хотя сочинские управленцы до того отличались терпением — Точилин, Федотов и Гаранин получали достаточно времени. Неужели на Курбане Бекиевиче терпение закончилось? Может быть, оно закончилось у самого тренера — по информации «СЭ», есть версия, что Бердыев, осознав тяжесть положения и то, что выбраться из него маловероятно, решил не затягивать мучения.
Другая версия ухода, которую тоже нельзя исключать, — конфликт с руководством. Курбан Бекиевич — человек с тяжелым характером, это известный факт. Склоки с владельцами для него типичная история, они были практически в каждом клубе, где он работал. Так что разногласия с сочинскими начальниками — вполне вероятный сценарий.
Как бы там ни было, сочинский период, как и весь последний год, вызывает большие вопросы к тренерским навыкам Курбана Бердыева. Мрачный период в «Кайрате», включивший в себя неудачи в еврокубках и чемпионате, ссоры с ветеранами и болельщиками, сменился иранским «Трактором». Там тоже было туго с победами и отношениями с руководством.
Теперь вот «Сочи». Клуб казался идеальной платформой для Бердыева — во многом «серебряный» состав, старые знакомые вроде Нобоа или Джанаева, хорошая инфраструктура. И в итоге такой провал. Неужели Бердыев закончился как тренер? Жаль это осознавать, но теперь все на это намекает. Будем следить, как получится дальше, куда он отправится — и отправится ли вообще.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4