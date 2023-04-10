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Сегодня, 15:45

Что это было? Бердыев покинул «Сочи», теперь к его тренерским навыкам есть вопросы

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи»
Артем Белинин
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Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Будет ли он еще работать?

Понедельник озадачил — Курбан Бердыев, только в декабре громко вернувшийся в РПЛ, покинул «Сочи». Решение слегка удивительное — хотя результаты и не впечатляли, тренер успел отработать только пять матчей. Теперь вместо него и. о. назначен Дмитрий Хохлов.

Что же случилось? Трудно сказать однозначно, по информации «СЭ», даже в клубе новость восприняли с удивлением. Но глобально есть две версии для такого финала всей истории.

Первая из них — спортивные результаты. Они не просто не впечатляли, они были на грани провала — из пяти игр Бердыев уступил в трех с общим счетом 1:9. В том числе получил разгромы от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4). Победы были — над ЦСКА и «Динамо», но в случае с бело-голубыми было больше фарта, чем тренерских наработок. Итого из успехов — 2:0 с армейцами в начале марта. Не густо.

Могли ли его уволить за такие результаты? Не исключено. Хотя сочинские управленцы до того отличались терпением — Точилин, Федотов и Гаранин получали достаточно времени. Неужели на Курбане Бекиевиче терпение закончилось? Может быть, оно закончилось у самого тренера — по информации «СЭ», есть версия, что Бердыев, осознав тяжесть положения и то, что выбраться из него маловероятно, решил не затягивать мучения.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. Первая за 8 матчей победа пришла после похода в церковь. «Крылья Советов» обыграли «Сочи»

Другая версия ухода, которую тоже нельзя исключать, — конфликт с руководством. Курбан Бекиевич — человек с тяжелым характером, это известный факт. Склоки с владельцами для него типичная история, они были практически в каждом клубе, где он работал. Так что разногласия с сочинскими начальниками — вполне вероятный сценарий.

Как бы там ни было, сочинский период, как и весь последний год, вызывает большие вопросы к тренерским навыкам Курбана Бердыева. Мрачный период в «Кайрате», включивший в себя неудачи в еврокубках и чемпионате, ссоры с ветеранами и болельщиками, сменился иранским «Трактором». Там тоже было туго с победами и отношениями с руководством.

Курбан Бердыев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Теперь вот «Сочи». Клуб казался идеальной платформой для Бердыева — во многом «серебряный» состав, старые знакомые вроде Нобоа или Джанаева, хорошая инфраструктура. И в итоге такой провал. Неужели Бердыев закончился как тренер? Жаль это осознавать, но теперь все на это намекает. Будем следить, как получится дальше, куда он отправится — и отправится ли вообще.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
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