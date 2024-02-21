Журавлев на правах аренды перешел в «Химки»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев продолжит карьеру в «Химках», сообщает пресс-служба московского клуба.

Арендное соглашение красно-черных с 27-летним игроком рассчитано на год и предусматривает опцию выкупа прав на футболиста.

Журавлев присоединился к «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за московскую команду, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

«Химки» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 36 очков за 20 туров.