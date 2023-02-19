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Сегодня, 10:30

«Как только приехала полиция, украинцы дружно ушли». Защитник «Шинника» вспомнил, чем закончилась драка с футболистами «Миная»

Защитник «Шинника» рассказал, чем закончилась драка с футболистами украинского «Миная»
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» рассказал, как удалось утихомирить игроков украинского клуба «Минай», которые 13 февраля устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus.

— Когда началась драка, пошли удары, нас разнимало человека четыре: полицейские и администрация отеля. На подмогу вызвали еще несколько нарядов полиции, прибыло где-то десять сотрудников с наручниками, сказали: «Давайте заканчивайте». И украинцы все дружно встали и ушли.

— То есть вначале телефоны наготове держали, а как только запахло жареным, сразу же «ударили по тапкам»?

— Да, они тут же убежали, и все. А нас разослали по разным этажам и полицию на них поставили.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь

ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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