«Конфликт был спланирован украинцами заранее». Защитник «Шинника» — о драке с футболистами «Миная»
Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» рассказал, что игроки украинского клуба «Минай» заранее планировали провокацию, в результате которой 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка.
— Что вызвало агрессию украинцев? — вопрос Петрунину.
— Поняли так: кто-то из игроков «Миная» услышал крики: «Слава России!», или, может, им передали. Мы сидим в лобби, ребята говорят, мол, пора расходиться по номерам, а я сказал, что останусь и приду чуть позже. Задержался вместе с начальником команды Сергеем Юрьевичем Константиновым. Еще минут 20-30 посидели, и я сказал: «Юрич, пойдемте по комнатам». Как оказалось, в момент, когда я отошел в туалет, к Константинову подошли человек пять в форме «Миная» и попросили на видео спеть гимн Украины.
Когда вернулся, то увидел, что Юрича уже нет. Пошел к лифтам. Когда доехал до своего этажа и двери открылись, то передо мной стояли четверо украинцев. Далее мне было сказано: «Ты по-русски разговариваешь». Я ответил: «Да». После этого мне в грудь нанесли удар. Понимал, что в драке сразу с четырьмя шансов немного — и побежал на одного, тот упал. Чуть отбежал и говорю: «Если хотите что-то выяснить, то давайте один на один, а не толпой». Но они помчались за мной все вместе.
Выскочил на лестницу, там встретились охранники отеля. Они стали удерживать украинцев, а один — меня уводить. Я стал скорее хвататься за телефон, потому что когда был на лестнице, то краем глаза посмотрел на наш этаж — там уже стояло человек тридцать из «Миная» или даже больше. Начал набирать всем нашим, кто есть в комнатах, чтобы собрались, подготовились и вышли.
Охрана сопроводила меня на этаж «Шинника», там два-три секьюрити разнимали, при этом среди толпы украинцев человек пять стояли с телефонами наготове. Мне показалось, что конфликт спланирован — видимо, хотели все записать на видео: пять человек подошли к одному внизу, ко мне около лифта, в общем, собрались группой, приготовились заранее. Многие, повторю, держали в руках телефоны — если бы все происходило спонтанно, то такого не было бы. Да и такого количества людей — тоже.
— Когда вы пришли на этаж «Шинника» вместе с охранниками, там какая стадия конфликта была — драка? Вот эта толпа в тридцать человек — что они делали?
— Там шли разговоры на повышенных тонах. Украинцы надвигались на нас, орали: «Слава Украине!», «Почему вы наших детей убиваете?» и тому подобные политические возгласы. У нас старший разговаривал с ними, спрашивал: «Чего вы хотите?» И они все это на видео снимали. Я понял, что обстановка накаляется. Но у нас никто не собирался никуда уходить — хотя сами понимаете, что такое почти трехкратное преимущество в драке. Один из «Миная» начал ногами прыгать, всех остальных завел, ну и я ударил — вот это попало в завирусившееся в соцсетях видео. Именно тот эпизод украинцы вырезали и выложили в интернет.
— По версии отеля, представители и «Миная», и «Шинника» находились в состоянии алкогольного опьянения. Как прокомментируете?
— Ничего подобного — мы только кофе пили. Не в отпуск же приехали. Такая версия только гостинице и выгодна.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5