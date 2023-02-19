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«Конфликт был спланирован украинцами заранее». Защитник «Шинника» — о драке с футболистами «Миная»

Защитник «Шинника» рассказал, что игроки украинского клуба «Минай» заранее планировали провокацию в турецком отеле
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» рассказал, что игроки украинского клуба «Минай» заранее планировали провокацию, в результате которой 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка.

— Что вызвало агрессию украинцев? — вопрос Петрунину.

— Поняли так: кто-то из игроков «Миная» услышал крики: «Слава России!», или, может, им передали. Мы сидим в лобби, ребята говорят, мол, пора расходиться по номерам, а я сказал, что останусь и приду чуть позже. Задержался вместе с начальником команды Сергеем Юрьевичем Константиновым. Еще минут 20-30 посидели, и я сказал: «Юрич, пойдемте по комнатам». Как оказалось, в момент, когда я отошел в туалет, к Константинову подошли человек пять в форме «Миная» и попросили на видео спеть гимн Украины.

Когда вернулся, то увидел, что Юрича уже нет. Пошел к лифтам. Когда доехал до своего этажа и двери открылись, то передо мной стояли четверо украинцев. Далее мне было сказано: «Ты по-русски разговариваешь». Я ответил: «Да». После этого мне в грудь нанесли удар. Понимал, что в драке сразу с четырьмя шансов немного — и побежал на одного, тот упал. Чуть отбежал и говорю: «Если хотите что-то выяснить, то давайте один на один, а не толпой». Но они помчались за мной все вместе.

Выскочил на лестницу, там встретились охранники отеля. Они стали удерживать украинцев, а один — меня уводить. Я стал скорее хвататься за телефон, потому что когда был на лестнице, то краем глаза посмотрел на наш этаж — там уже стояло человек тридцать из «Миная» или даже больше. Начал набирать всем нашим, кто есть в комнатах, чтобы собрались, подготовились и вышли.

Охрана сопроводила меня на этаж «Шинника», там два-три секьюрити разнимали, при этом среди толпы украинцев человек пять стояли с телефонами наготове. Мне показалось, что конфликт спланирован — видимо, хотели все записать на видео: пять человек подошли к одному внизу, ко мне около лифта, в общем, собрались группой, приготовились заранее. Многие, повторю, держали в руках телефоны — если бы все происходило спонтанно, то такого не было бы. Да и такого количества людей — тоже.

— Когда вы пришли на этаж «Шинника» вместе с охранниками, там какая стадия конфликта была — драка? Вот эта толпа в тридцать человек — что они делали?

— Там шли разговоры на повышенных тонах. Украинцы надвигались на нас, орали: «Слава Украине!», «Почему вы наших детей убиваете?» и тому подобные политические возгласы. У нас старший разговаривал с ними, спрашивал: «Чего вы хотите?» И они все это на видео снимали. Я понял, что обстановка накаляется. Но у нас никто не собирался никуда уходить — хотя сами понимаете, что такое почти трехкратное преимущество в драке. Один из «Миная» начал ногами прыгать, всех остальных завел, ну и я ударил — вот это попало в завирусившееся в соцсетях видео. Именно тот эпизод украинцы вырезали и выложили в интернет.

— По версии отеля, представители и «Миная», и «Шинника» находились в состоянии алкогольного опьянения. Как прокомментируете?

— Ничего подобного — мы только кофе пили. Не в отпуск же приехали. Такая версия только гостинице и выгодна.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь

Футбол
ФК Шинник
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Защитник «Шинника» рассказал, как начиналась драка с футболистами украинского «Миная»

«Как только приехала полиция, украинцы дружно ушли». Защитник «Шинника» вспомнил, чем закончилась драка с футболистами «Миная»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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