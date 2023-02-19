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Защитник «Шинника» уверен: Вадим Евсеев заступился бы за команду в драке с украинским «Минаем»

Защитник «Шинника» рассказал о реакции Вадима Евсеева на драку с игроками украинского «Миная»
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» рассказал о реакции главного тренера ярославцев Вадима Евсеева на драку с игроками украинского клуба «Минай», которая произошла 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus.

— Неоднократно видел в соцсетях высказывание, ставшее мемом: «Минаю» сильно повезло, что Вадим Валентинович Евсеев уже спал, а иначе не поздоровилось бы. Как думаете, главный тренер помог бы футболистам? — вопрос Петрунину.

— Мне кажется, да — потому что он всегда и везде за команду. У меня такое впечатление, там уже стало неважно, главный тренер или второй, — все, наверное, пошли бы. В обиду у нас никто никого не даст. У нас — отличный коллектив, в котором своих не бросают.

— А когда Евсеев постфактум узнал о конфликте, какой стала реакция?

— Это на следующий день произошло. Мы спустились в лобби, там находился Вадим Валентинович — обсуждал случившееся с представителями нашей команды, подозвал меня. Главный тренер попросил вкратце описать всю ситуацию — я рассказал, и он меня отпустил. Потом нас не собирал специально и ничего особо не говорил. Может, еще собрание будет.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь

Вадим Евсеев
Футбол
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Балтика

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Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
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Велес

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Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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