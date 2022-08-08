Самошников о разговоре с фанатами «Рубина»: «Не хочу отвечать, критики в мой адрес достаточно»

Самошников рассказал, почему не стал отвечать на претензии фанатов «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал о разговоре с болельщиками казанского клуба после ничьей с «Нефтехимиком» (2:2) в 4-м туре первой лиги.

— После игры был жесткий разговор с фанатами. К тебе тоже была претензия?

— Да, была претензия. Но я не стал отвечать на нее. Не хочу обсуждать, потому что критики в мой адрес достаточно, — сказал Самошников корреспонденту «СЭ».

— «Рубин» идет 9-м и три игры не побеждает. Как это воспоминаете?

— Нам надо эту ситуацию просто перевернуть, даже если это давит на кого-то. Сегодня мы потеряли очки, хотя были близки к победе. В прошлой игре у нас тоже были моменты и тоже могли взять три очка. Наверное, не хватает немного везения.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).