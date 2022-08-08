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Самошников рассказал, как «Рубин» добирался на матч с «Нефтехимиком» и чем игроки занимались в дороге

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал, как команда добиралась на матч 4-го тура первой лиги с «Нефтехимиком» (2:2) и как игроки проводили время в дороге.

— Ехали на игру на автобусе. Каково это? Непривычно?

— В первой лиге с «Торпедо» тоже ездил на автобусе. Мне даже удобнее чем, на самолете. Проще. После самолета тяжелее перелет переносится, чем поездка на автобусе, — сказал Самошников корреспонденту «СЭ».

— Апшацев в видео клуба смотрел сериал «Дальнобойщики». А ты что делал в поездке?

— Я давно хотел «Джона Уика» посмотреть. Вот посмотрел наконец-то все части, пока ехали.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).

Илья Самошников
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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