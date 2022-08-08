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Сегодня, 20:21

Игроки и болельщики «Рубина» эмоционально пообщались после матча: «Ничего вы не бьетесь!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки &amp;quot;Рубина&amp;quot;.
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«Рубин» сыграл вничью на выезде с «Нефтехимиком» в матче четвертого тура первой лиги (2:2).

Команда Леонида Слуцкого в третьем матче подряд потеряла очки. После завершения игры футболисты казанского клуба пошли к трибуне, чтобы пообщаться с болельщиками.

Слово взял полузащитник Солтмурад Бакаев

«Мы все прекрасно понимаем. Вы — великолепная поддержка, наша опора. Если бы не вы, даже бы 2:2 не было. Мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, в какой команде. Мы бьемся, стараемся. Каждый из нас, нет ни одного равнодушного. Мы все понимаем.

Мы знаем, что не на той позиции, на которой должны быть», — сказал Бакаев.

После этого некоторые болельщики продолжили кричать на футболистов и обвинять их в безволии: «Мы в прошлом сезоне то же самое слышали. И вылетели».

«Почему не бьетесь?» — орали с задних рядов.

Но были и те, кто поддержал игроков: «Парни, мы верим в вас».

«Вернемся в премьер-лигу», — дал обещание Бакаев.

Солтмурад Бакаев
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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