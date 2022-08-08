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Сегодня, 22:17

Самошников считает, что «Рубин» потерял очки в матче с «Нефтехимиком»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал ничью в матче против «Нефтехимика» (2:2) в 4-м туре первой лиги.

— Это потеря очков, учитывая удаление?

— Я считаю, что это потеря очков. Даже в меньшинстве мы не выключились и забили гол, пробили в штангу, — сказал Самошников корреспонденту «СЭ».

— Почему только после удаления моменты пошли? В первый час скорее «Нефтехимик» был острее.

— После удаления и «Нефтехимик» откатился. Мы стали играть более свободно и раскованно.

— 500 человек приехало вас поддержать. Ожидали?

— Это очень приятно, здорово, что они приехали. Жаль, что не взяли три очка, можно сказать, при своих трибунах. Но каждый старался и бился.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).

Илья Самошников
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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