Ориньо: «Зенит» уважает бразильский футбол, поэтому покупает наших игроков»

Защитник «Родины» Ориньо рассказал, как относится к тому, что некоторые болельщики называют «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро из-за обилия южноамериканцев в команде.

«Знаю про это. Я даже играл вместе с Клаудиньо и Нино. Рад, что российские клубы берут бразильских футболистов. Думаю, таким образом «Зенит» показывает, что уважает наш футбол и наших игроков. Прикольно, что есть такая команда», — сказал Ориньо Sport24.

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 40 баллами. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют в гостях с самарскими «Крыльями Советов» 30 марта.