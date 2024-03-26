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Сегодня, 21:41

Ориньо: «Зенит» уважает бразильский футбол, поэтому покупает наших игроков»

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Защитник «Родины» Ориньо рассказал, как относится к тому, что некоторые болельщики называют «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро из-за обилия южноамериканцев в команде.

«Знаю про это. Я даже играл вместе с Клаудиньо и Нино. Рад, что российские клубы берут бразильских футболистов. Думаю, таким образом «Зенит» показывает, что уважает наш футбол и наших игроков. Прикольно, что есть такая команда», — сказал Ориньо Sport24.

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 40 баллами. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют в гостях с самарскими «Крыльями Советов» 30 марта.

Источник: Sport24
ФК Зенит
ФК Родина
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 00:00
Торпедо – КАМАЗ
 - : -
30.03 00:00
Родина – Волгарь
 - : -
30.03 00:00
Шинник – Ленинградец
 - : -
30.03 00:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
31.03 00:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 00:00
Нефтехимик – Акрон
 - : -
31.03 10:30
Енисей – Химки
 - : -
31.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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