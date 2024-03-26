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Сегодня, 16:48

Тупиков: «Куда потом всем ребятам из ЮФЛ идти, если вторая лига будет наполняться легионерами?»

Алина Савинова
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Руководитель академии «Ростова» Антон Тупиков рассказал, что думает о возможном изменении лимита на легионеров в первой и второй лигах России.

«Мы категорически против введения нового лимита в ФНЛ. Особенно в нынешних реалиях... да даже если их отбросить, это ни к чему хорошему не приведет. Сейчас созданы три лиги федерального ЮФЛ, существует молодежная футбольная лига, где участвуют 20 клубов, существует 5 региональных ЮФЛ, где участвуют 100 клубов. Куда потом всем этим ребятам идти, если вторая лига будет наполняться легионерами? Система пирамиды существует ради того, чтобы вторая лига наполняла российскими игроками первую, а первая — премьер-лигу. При реформе это все рушится, и молодым игрокам будет некуда идти», — цитирует Тупикова Legalbet.

Ранее сообщалось, что ФНЛ предлагает увеличить количество легионеров в заявке клубов первой лиги до 7 игроков, на поле разрешить выходить не более 5 футболистам, а во второй лиге — включать в заявку 3 игрока на сезон не старше 23 лет.

В настоящее время в заявке клуба ФНЛ-1 на сезон может быть не больше 4 иностранцев, во второй лиге легионеры запрещены.

Источник: Legalbet
Футбол
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Орещук выступил за изменение лимита на легионеров в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 00:00
Торпедо – КАМАЗ
 - : -
30.03 00:00
Родина – Волгарь
 - : -
30.03 00:00
Шинник – Ленинградец
 - : -
30.03 00:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
31.03 00:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 00:00
Нефтехимик – Акрон
 - : -
31.03 10:30
Енисей – Химки
 - : -
31.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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