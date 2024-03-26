Тупиков: «Куда потом всем ребятам из ЮФЛ идти, если вторая лига будет наполняться легионерами?»

Руководитель академии «Ростова» Антон Тупиков рассказал, что думает о возможном изменении лимита на легионеров в первой и второй лигах России.

«Мы категорически против введения нового лимита в ФНЛ. Особенно в нынешних реалиях... да даже если их отбросить, это ни к чему хорошему не приведет. Сейчас созданы три лиги федерального ЮФЛ, существует молодежная футбольная лига, где участвуют 20 клубов, существует 5 региональных ЮФЛ, где участвуют 100 клубов. Куда потом всем этим ребятам идти, если вторая лига будет наполняться легионерами? Система пирамиды существует ради того, чтобы вторая лига наполняла российскими игроками первую, а первая — премьер-лигу. При реформе это все рушится, и молодым игрокам будет некуда идти», — цитирует Тупикова Legalbet.

Ранее сообщалось, что ФНЛ предлагает увеличить количество легионеров в заявке клубов первой лиги до 7 игроков, на поле разрешить выходить не более 5 футболистам, а во второй лиге — включать в заявку 3 игрока на сезон не старше 23 лет.

В настоящее время в заявке клуба ФНЛ-1 на сезон может быть не больше 4 иностранцев, во второй лиге легионеры запрещены.