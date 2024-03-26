Тупиков: «Куда потом всем ребятам из ЮФЛ идти, если вторая лига будет наполняться легионерами?»
Руководитель академии «Ростова» Антон Тупиков рассказал, что думает о возможном изменении лимита на легионеров в первой и второй лигах России.
«Мы категорически против введения нового лимита в ФНЛ. Особенно в нынешних реалиях... да даже если их отбросить, это ни к чему хорошему не приведет. Сейчас созданы три лиги федерального ЮФЛ, существует молодежная футбольная лига, где участвуют 20 клубов, существует 5 региональных ЮФЛ, где участвуют 100 клубов. Куда потом всем этим ребятам идти, если вторая лига будет наполняться легионерами? Система пирамиды существует ради того, чтобы вторая лига наполняла российскими игроками первую, а первая — премьер-лигу. При реформе это все рушится, и молодым игрокам будет некуда идти», — цитирует Тупикова Legalbet.
Ранее сообщалось, что ФНЛ предлагает увеличить количество легионеров в заявке клубов первой лиги до 7 игроков, на поле разрешить выходить не более 5 футболистам, а во второй лиге — включать в заявку 3 игрока на сезон не старше 23 лет.
В настоящее время в заявке клуба ФНЛ-1 на сезон может быть не больше 4 иностранцев, во второй лиге легионеры запрещены.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|23
|12
|6
|5
|36-23
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
4
|Арсенал
|23
|10
|10
|3
|28-15
|40
|
5
|Родина
|23
|10
|7
|6
|35-20
|37
|
6
|Тюмень
|23
|10
|6
|7
|28-21
|36
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
9
|Енисей
|23
|9
|3
|11
|37-32
|30
|
10
|КАМАЗ
|23
|7
|8
|8
|21-23
|29
|
11
|СКА-Хаб.
|23
|7
|7
|9
|22-26
|28
|
12
|Торпедо
|23
|7
|7
|9
|19-23
|28
|
13
|Шинник
|23
|7
|6
|10
|27-36
|27
|
14
|Ленинградец
|23
|6
|6
|11
|16-28
|24
|
15
|Сокол
|23
|6
|6
|11
|19-37
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|23
|4
|9
|10
|18-29
|21
|30.03
|00:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|- : -
|30.03
|00:00
|
Родина – Волгарь
|- : -
|30.03
|00:00
|
Шинник – Ленинградец
|- : -
|30.03
|00:00
|
Арсенал – Тюмень
|- : -
|31.03
|00:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|31.03
|00:00
|
Нефтехимик – Акрон
|- : -
|31.03
|10:30
|
Енисей – Химки
|- : -
|31.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3