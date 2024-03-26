Директор «Тюмени» выступил за послабление лимита на легионеров в первой лиге
Директор «Тюмени» Александр Попов считает, что возможное послабление лимита на легионеров в первой лиге не скажется на уровне российских игроков.
«Надо стараться, чтобы попасть в состав. В мире же как-то играют. Почему там развивается футбол, а у нас нет? В любой стране играют футболисты со всего мира. И у них как-то молодежь растет, и в сборной появляется. А почему у нас не будет расти? Из другого теста что ли сделаны? Чего тянуть с новым лимитом? Если вводят, так пусть вводят. Я не против, если новые правила начнут действовать уже со следующего сезона», — цитирует Попова «РБ Спорт».
Сейчас клубы первой лиги вправе заявить на сезон четырех иностранцев, все из которых могут одновременно находиться на поле. По новому предложению число легионеров в заявочном листе может увеличиться до семи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|23
|12
|6
|5
|36-23
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
4
|Арсенал
|23
|10
|10
|3
|28-15
|40
|
5
|Родина
|23
|10
|7
|6
|35-20
|37
|
6
|Тюмень
|23
|10
|6
|7
|28-21
|36
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
9
|Енисей
|23
|9
|3
|11
|37-32
|30
|
10
|КАМАЗ
|23
|7
|8
|8
|21-23
|29
|
11
|СКА-Хаб.
|23
|7
|7
|9
|22-26
|28
|
12
|Торпедо
|23
|7
|7
|9
|19-23
|28
|
13
|Шинник
|23
|7
|6
|10
|27-36
|27
|
14
|Ленинградец
|23
|6
|6
|11
|16-28
|24
|
15
|Сокол
|23
|6
|6
|11
|19-37
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|23
|4
|9
|10
|18-29
|21
|30.03
|00:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|- : -
|30.03
|00:00
|
Родина – Волгарь
|- : -
|30.03
|00:00
|
Шинник – Ленинградец
|- : -
|30.03
|00:00
|
Арсенал – Тюмень
|- : -
|31.03
|00:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|31.03
|00:00
|
Нефтехимик – Акрон
|- : -
|31.03
|10:30
|
Енисей – Химки
|- : -
|31.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3