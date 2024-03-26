Директор «Тюмени» выступил за послабление лимита на легионеров в первой лиге

Директор «Тюмени» Александр Попов считает, что возможное послабление лимита на легионеров в первой лиге не скажется на уровне российских игроков.

«Надо стараться, чтобы попасть в состав. В мире же как-то играют. Почему там развивается футбол, а у нас нет? В любой стране играют футболисты со всего мира. И у них как-то молодежь растет, и в сборной появляется. А почему у нас не будет расти? Из другого теста что ли сделаны? Чего тянуть с новым лимитом? Если вводят, так пусть вводят. Я не против, если новые правила начнут действовать уже со следующего сезона», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Сейчас клубы первой лиги вправе заявить на сезон четырех иностранцев, все из которых могут одновременно находиться на поле. По новому предложению число легионеров в заявочном листе может увеличиться до семи.