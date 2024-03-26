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26 марта, 22:21

Директор «Тюмени» выступил за послабление лимита на легионеров в первой лиге

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Директор «Тюмени» Александр Попов считает, что возможное послабление лимита на легионеров в первой лиге не скажется на уровне российских игроков.

«Надо стараться, чтобы попасть в состав. В мире же как-то играют. Почему там развивается футбол, а у нас нет? В любой стране играют футболисты со всего мира. И у них как-то молодежь растет, и в сборной появляется. А почему у нас не будет расти? Из другого теста что ли сделаны? Чего тянуть с новым лимитом? Если вводят, так пусть вводят. Я не против, если новые правила начнут действовать уже со следующего сезона», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Сейчас клубы первой лиги вправе заявить на сезон четырех иностранцев, все из которых могут одновременно находиться на поле. По новому предложению число легионеров в заявочном листе может увеличиться до семи.

Источник: РБ Спорт
ФК Тюмень
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
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Торпедо – КАМАЗ
 - : -
30.03 00:00
Родина – Волгарь
 - : -
30.03 00:00
Шинник – Ленинградец
 - : -
30.03 00:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
31.03 00:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 00:00
Нефтехимик – Акрон
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31.03 10:30
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