Защитник «Балтики» Маляров прокомментировал переход в калининградский клуб
Защитник «Балтики» Кирилл Маляров прокомментировал переход в калининградский клуб. В прошлом сезоне футболист выступал за карагандинский «Шахтер».
«Приветствую всех болельщиков. Рад оказаться в этом клубе. Верю, что поддержка в этом сезоне будет максимальной от болельщиков и мы покажем лучший результат», — говорится в социальных сетях Малярова.
В прошедшем сезоне 25-летний защитник провел 11 матчей за казахстанский клуб и не отличился результативными действиями.
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