Защитник «Балтики» Маляров прокомментировал переход в калининградский клуб

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров прокомментировал переход в калининградский клуб. В прошлом сезоне футболист выступал за карагандинский «Шахтер».

«Приветствую всех болельщиков. Рад оказаться в этом клубе. Верю, что поддержка в этом сезоне будет максимальной от болельщиков и мы покажем лучший результат», — говорится в социальных сетях Малярова.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник провел 11 матчей за казахстанский клуб и не отличился результативными действиями.