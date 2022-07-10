Выборы президента ФНЛ состоятся в сентябре

Выборы президента Первой лиги (бывшая ФНЛ — прим. «СЭ») состоятся, скорее всего, в сентябре, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, исполняющий обязанности главы организации Наиль Измайлов будет находиться в этом статусе около двух месяцев. Дату выборов нового президента утверждает президиум ФНЛ, но пока неизвестно, когда он состоится.

Отмечается, что наиболее вероятный период проведения выборов — сентябрь.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента Первой лиги. Он будет исполнять обязанности главы РПЛ. Выборы президента РПЛ состоятся 16 июля.