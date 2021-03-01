Юран высказался о системе проведения соревнований в российском футболе

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран высказался о проведении матчей ФНЛ в холодное время года.

«Об этом было много разговоров, еще когда переходили. Те, кто играл в футбол, говорили — нет смысла, я приводил примеры для анализа: при прежней системе мы выиграли два еврокубка, Суперкубок. Это же показатель. Но все-таки перешли. Мое мнение — при старой системе мы имели преимущество и у сборных, и в еврокубках. Летом, ближе к осени начинались еврокубки, и мы уже в форме, разбежались, а команды из Европы только входят в форму, они добирают ее процентов на 20-25 в дальнейшем. Это наше преимущество», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

«СКА-Хабаровск» после 27 туров ФНЛ занимает 9-е место в турнирной таблице. набрав 41 балл. 6 марта команда встретится с «Акроном». Начало — в 12.00 по московскому времени.