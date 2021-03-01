Главный тренер «Алании» вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Главный тренер «Алания» Спартак Гогниев вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу инцидента после матча 27-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ против «Томи» (2:3). Об этом ТАСС 1 марта сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«По итогам матча «Алания» — «Томь» на заседание приглашены Гогниев и Хосонов (полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов — прим. «СЭ»). Все судьи тоже будут обязательно, они вызваны. 3 марта рассмотрим этот вопрос», — сказал Григорьянц.

«Алания» 27 февраля во Владикавказе проиграла «Томи» со счетом 2:3. По информации издания «Спорт-Экспресс», арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер домашней команды Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Подтверждение этой информации нашло отражение в рапорте делегата матча. На следующий день в пресс-службе ФНЛ ТАСС сообщили о том, что протокол матча, рапорт делегата, а также видеозапись эпизода будут переданы в КДК РФС.

По информации «СЭ», арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что главный тренер «Алании» Спартак Гогниев нанес ему удар в область живота. Эпизод произошел после финального свистка, когда в центре поля возникла стычка, инициатором которой стал полузащитник хозяев Хетаг Хосонов. Гогниев, ранее удаленный за нецензурные выражения в адрес арбитров, выбежал на поле и не только ударил Чистякова, но и оскорблял его, а также угрожал физической расправой.

Главному тренеру «Алании» грозит дисквалификация на два года. Что натворил Гогниев?