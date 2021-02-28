Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал об увлечении тяжелым роком.

— В апреле у вас юбилей. В какие моменты понимаете, что 65 — это прилично?

— Честное слово, возраста не ощущаю. Я в хорошей физической форме. Да, по паспорту мне скоро 65. А в душе еще пацан!

— В чем выражается?

— В музыкальных вкусах, например. Как и в молодости, слушаю тяжелый рок, слежу за новинками. В восторге от последнего альбома Royal Hunt. Крутая вещь.

— В июне приезжает в Москву ваша любимая группа Judas Priest. Билетами уже озадачились?

— Нет. Эту группу действительно обожаю, у меня есть все ее альбомы. Последний вышел три года назад, называется Firepower. Выдающаяся работа! Judas Priest — уже старички, подвигов от них никто не ждал. И вдруг — ух, шороху навели! Я бы с удовольствием послушал их вживую. Но в наше время сложно что-то планировать. Еще не факт, что концерт состоится.

— Последний, на который вам удалось выбраться?

— В 2019-м с женой отдыхали в Праге. Я разговорился с портье, узнал, что через пару дней концерт американской группы Tool. Прямо в отеле купил билеты.

— Впечатление?

— Супер! Жене тоже очень понравилось. А в прошлом году хотел рвануть в Переславль-Залесский. Там намечался международный хэви-метал фестиваль, целое созвездие гостей — Stratovarius, Primal Fear, Skid Row, Rhapsody Of Fire, Masterplan, Crematory...

— Из-за пандемии все накрылось?

— Да, перенесли на лето 2021-го. Состав участников вроде бы сохранился. Если ничего не сорвется — поеду обязательно.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Побегалова читайте здесь