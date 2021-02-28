«Летом хочу рвануть на хэви-метал фестиваль». Побегалов — о музыкальных вкусах
Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал об увлечении тяжелым роком.
— В апреле у вас юбилей. В какие моменты понимаете, что 65 — это прилично?
— Честное слово, возраста не ощущаю. Я в хорошей физической форме. Да, по паспорту мне скоро 65. А в душе еще пацан!
— В чем выражается?
— В музыкальных вкусах, например. Как и в молодости, слушаю тяжелый рок, слежу за новинками. В восторге от последнего альбома Royal Hunt. Крутая вещь.
— В июне приезжает в Москву ваша любимая группа Judas Priest. Билетами уже озадачились?
— Нет. Эту группу действительно обожаю, у меня есть все ее альбомы. Последний вышел три года назад, называется Firepower. Выдающаяся работа! Judas Priest — уже старички, подвигов от них никто не ждал. И вдруг — ух, шороху навели! Я бы с удовольствием послушал их вживую. Но в наше время сложно что-то планировать. Еще не факт, что концерт состоится.
— Последний, на который вам удалось выбраться?
— В 2019-м с женой отдыхали в Праге. Я разговорился с портье, узнал, что через пару дней концерт американской группы Tool. Прямо в отеле купил билеты.
— Впечатление?
— Супер! Жене тоже очень понравилось. А в прошлом году хотел рвануть в Переславль-Залесский. Там намечался международный хэви-метал фестиваль, целое созвездие гостей — Stratovarius, Primal Fear, Skid Row, Rhapsody Of Fire, Masterplan, Crematory...
— Из-за пандемии все накрылось?
— Да, перенесли на лето 2021-го. Состав участников вроде бы сохранился. Если ничего не сорвется — поеду обязательно.
(Александр Кружков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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