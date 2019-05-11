Вылетевшая в ПФЛ "Сибирь" обыграла "Армавир"

"Сибирь" обыграла "Армавир" в 36-м туре Олимп-ФНЛ. Для новосибирцев игра не имела турнирного значения - они уже оформили вылет в ПФЛ. "Армавир" остался на 15-й строчке, в 1 очке от зоны вылета.

Первенство России

Олимп-ФНЛ

36-й тур

"Армавир" - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:1 (0:0)

Гол: Сафронов, 46.

"Армавир": Руденок, Соловьев (Кутин, 46), Концедалов, Тен, Таказов, Лусикян, Поляков (Падерин, 57), Клопков, Романенко (Безлихотнов, 71), Гурфов, Мичуренков (Синявский, 54).

"Сибирь": Киселев, Смирнов, Макаренко, Курбанов, Полюткин, Беляев (Коржунов, 70), Киреенко (Парфинович, 90+1), Чеботару, Гладышев, Житнев (Антипов, 86), Сафронов (Азаров, 77).

Предупреждения: Гладышев, 13. Гурфов, 26. Мичуренков, 47. Таказов, 89. Киселев, 90+3.

Судья: Сухой (Люберцы).

11 мая. Армавир. Стадион "Юность".